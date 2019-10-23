Donald Trump'tan yeni açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek"' ifadelerini kullandı.23 Ekim 2019 Çarşamba 01:39
Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek" ifadelerini kullandı.
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