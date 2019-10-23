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Donald Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek"' ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 01:39
Donald Trump'tan yeni açıklama

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin yapılan anlaşma sonrasında verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 01:39
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Donald Trump

YORUM YAZ

  • DemirDemir21 sa önce
    Ulan bekir iti hasiyetsiz şerefsiz köpeklik en çok senin gibilerine yakışır,birazcık beynin olsa sahada ve masada nerde olduğunu görürsün,ama köpek köpekliğinden vazgeçmeyeceği için farkeden birşey olmuyor sizin açınızdan.
  • BekirBekir1 gün önce
    Trump erdogani neyle tehtid etti acaba, erdogan aninda kuyrugunu kistirdi ve geri adim atti.
  • HeadlineHeadline1 gün önce
    PKK için Amerikan riyası sona erdi
  • DadaşDadaş1 gün önce
    Sanki bunlar bize orda tuzak hazırlamışlar gibi gözüküyor. Graham bile sakinleşti. Trump ın bütün twitleri şaibeli ve şüpheli idi. Şimdi yne aynısını yaptı. “ İyi haberler geliyor gibi, DAHA BAŞKA BİLGİLER DE GELECEK “ şimdi bu bir tuzak manasına gelmiyor mu.? Gelmiyorsa bu ne demek.? Allah yar ve yardımcımız olsun. Mehmetciğimizi korusun Amin
  • MTurk MTurk 1 gün önce
    Bu adamı kaale alan var mı?

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