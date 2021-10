Donald Trump’tan Sisi’ye Rusya talimatı

Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, eski ABD Başkanı Donald Trump ile çalışmasını, 'Sorularınızı Şimdi Alacağım: Trump Beyaz Saraydayken Gördüklerim (I'll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House) adlı kitabında anlattı.

Kitabında Trump'ın Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesini anlatan Grisham, ABD Başkanının, Kahire'nin ABD silahlarını değil Rus silahlarını satın almasından şikayet ettiğini söyledi.

Sisi'nin de bu kararlardan Trump'ın selefi Barack Obama yönetimini sorumlu tuttuğunu belirten Grisham, Trump'ın Mısır'ın ABD'den çok şey alabileceği konusunda ısrar ettiğini söylüyor.

Grisham Trump'ın, 'Her şeyi kendim onaylayacağım ve her şeyi çok çabuk alacaksınız. Rusya'ya milyarlarca dolar ödemenizi istemiyorum.' ifadesini kullandığını söyledi.

Trump: Japonya bizi bombalamadan hemen önce dostumuzdu

Mısır heyetinin, Trump'a 'aralarında iyi ilişkiler bulunan iki ülkeden uçak siparişi verdiklerini söylediğini' belirten Grisham, Trump'ın heyete Japonya örneğiyle cevap verdiğini iddia etti.

Trump’ın heyeti, "Japonya da bizi bombalamadan hemen önce dostumuzdu'’ dedi.

Hindistan'daki hijyen koşulları Trump'ı şoke etti

Grisham'ın anlattığı bir başka çarpıcı an da, eski devlet başkanının Hindistan'a olası bir geziden bahsederken, aklına Hindistan'daki hijyen koşullarının gelmesiydi.

"Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile tuvaletler hakkında yaptığı tartışmaları ve bu kadar çok insanın sokaklarda tuvalet ihtiyaçlarını gidermesinden duyduğu şaşkınlığı hatırladı. Bunu bir türlü aşamadı.'

