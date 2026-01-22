"DEM’in kirli oyununa Cumhur’dan tokat gibi cevap: Kardeşlik süreci durmayacak!" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki operasyonlar üzerinden yürütülen yalan propagandalarla Kürt vatandaşlarımızın kışkırtılmak istendiğine dikkat çekti. "Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır" diyen Erdoğan, kirli plana karşı şu uyarılarda bulundu:

Erdoğan’dan Kürt kardeşlerimize sağduyu çağrısı

"Kimse benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz, Kürtlerin tek temsilcisiymiş gibi konuşamaz. Terörsüz Türkiye projemizde kardeşliği, muhabbeti, kucaklaşmayı artıracak hassas bir süreç yürütüyoruz. Sabotaj girişimlerine rağmen bu direnç testlerini başarıyla geçtik."

"Hami aramanıza gerek yok, devlet burada!"

Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir ferdinin güvencesi olduğunu belirten Erdoğan, "Hiçbir kardeşim karamsarlığa kapılmasın. AK Parti varsa, Cumhur İttifakı güçlüyse biz Kürt kardeşlerimize haksızlık yapılmasına asla izin vermeyiz. Başka hami aramanıza gerek yok, devletimiz dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Bayrak saldırısının sorumlusu DEM’dir!

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağını indirme teşebbüsüne en sert tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, grup toplantısını Nusaybin’de yaparak provokasyonu körükleyen DEM Parti yönetimini doğrudan hedef aldı:

"Türk bayrağına yönelik mütecaviz saldırı, bugüne kadar yaşanan provokasyonların en ağırıdıır. Bu saldırıdan, grup toplantısını orada yapan DEM Parti eş başkanları birinci derecede sorumludur. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, Terörsüz Türkiye hedefinden taviz verilmeyecektir."

Hedef: Terörsüz bölge ve tam entegrasyon

Cumhur İttifakı’nın "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonuyla ilerlediğini vurgulayan liderler; Suriye’de yeni yönetimin Kürtlerin haklarını teslim etmesiyle tam entegrasyonun sağlanacağını ve bölgeye gerçek huzurun siyaset zemininde geleceğini altını çizerek belirttiler.