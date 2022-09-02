Donald Trump'ın damadı Erdoğan'ı böyle anlattı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı başkanlığı sırasındaki başdanışmanı Jared Kushner, Beyaz Saray günlerini kitap haline getirdi. Geçen ay çıkan "Breaking History" adlı kitapta Kushner'in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilginç bir anısı yer alıyor.

Kushner kitabında 28 Şubat 2019'da İsrail-Filistin barış planını görüşmek için Ankara’ya düzenlediği seyahati anlatırken, Erdoğan'ın burada kendisine üç çocuk şakası yaptığını aktarıyor.

3 çocuk şakası

Erdoğan’ın ticari ilişkileri geliştirme konusundaki isteği için kendisine teşekkür ettiğini aktaran Kushner şöyle devam ediyor:

"Ardından, aynı zamanda damadı olan Maliye Bakanı Berat Albayrak'a baktı ve danışmanların bazen cumhurbaşkanlarını hayal kırıklığına uğratabileceğini ancak damatların bunu yapmayacağını söyledi."

Yine kitaba göre Erdoğan, Kushner ve eşi Ivanka Trump’ın daha fazla çocuk yapmasını istiyor ve mitinglerde yaptığı "üç çocuk" çağrısı üzerine şakalaşıyorlar.

Kushner kitabında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devasa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştüm ve ona barış planımızı anlattım. İyi geçmedi ama zaten aksini düşünmemiştim" diyor.

"Trump'ın tehdidini Erdoğan görmezden geldi"

Trump’ın Ekim 2019’da Türkiye ekonomisini "yok etmekle" tehdit ettiğini, Erdoğan’ın ise bunu görmezden geldiğini söyleyen Kushner, gerilimin ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye düzenlediği ziyareti de şu sözlerle anlattı:

"Erdoğan çok inatçıdır"

"Pence Türkiye'ye gitmeden önce ofisime uğradı. Erdoğan'la birkaç kez görüşmüştüm ve Pence onunla nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiye istedi. 'Tavsiyeme ihtiyacınız yok. Ama deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki karşılıklı oturduğunuzda size tüm sıkıntılarını anlatacak. Trump ile olan ilişkisine değer veriyor, bu yüzden başarınız Trump'ın ateşkes konusunda ne kadar ciddi olduğunu ne derece ilettiğinize bağlı. Erdoğan çok inatçıdır. Bunu nasıl çözeceğinizden emin değilim ama sizi buradan destekleyeceğim’ dedim."