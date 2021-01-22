  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Donald Trump'a tehdit: Seni İHA ile böyle vuracağız
Dünya

Donald Trump'a tehdit: Seni İHA ile böyle vuracağız

İran dini lideri Ali Hamaney, ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'a bırakan Donald Trump'a şoke eden bir tehditte bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 13:24:00 -
Donald Trump'a tehdit: Seni İHA ile böyle vuracağız

İran dini lideri Ali Hamaney, resmi Twitter hesabından, Donald Trump'a benzeyen ve golf oynayan bir kişinin İHA tarafından hedef alındığını gösteren fotoğraf paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşım, Twitter tarafından kaldırıldı.

İran ve ABD arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz 2020'nin Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından İHA ile öldürülmesiyle tarihteki en kötü noktasına ulaşmıştı. İki ülke arasındaki ilişkileri geren bir diğer madde ise Trump'ın İran'la Obama döneminde imzalanmış nükleer anlaşmadan çekilmesiydi.

İntikam mesajı

İran dini lideri Ali Hamaney'in Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Hamaney, geçtiğimiz yıl 16 Aralık'taki Twitter paylaşımında Trump'ın ismini vermeden "General Süleymani'nin öldürülmesi emrini verenler ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır. Bu intikam kesinlikle doğru zamanda olacak" dedi.

Twitter fotoğrafı kaldırdı

Sosyal medyada gündem olan paylaşım Twitter tarafından kaldırıldı. Gerekçe olarak "topluluk kurallarını ihlal ve diğer ulusları kötü göstermek, kirletmek" gösterildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

yahu ısıracak köpek dişini göstermez. haaaarrrrtttt diye ansızın ısırır. bıktık iranın yalanlarından.  
  • Yanıtla
Yunanistan'dan askerlik kararı
Dünya

Yunanistan'dan askerlik kararı

Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunanistan'da kara kuvvetleri için 9 ay olan zorunlu askerlik süresinin 1 yıla çıktığını bildirdi...
Joe Biden'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren imza
Dünya

Joe Biden'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren imza

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınıyla ilgili kritik açıklamalarda bulunurken, bir dizi kararname imzaladı. Kararnamelerden ..
Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın
Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, gizlilik sözleşmesi kararı sonarsı tepkilerin odağındaki WhatsApp'a ilişkin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay