Donald Trump'a tehdit: Seni İHA ile böyle vuracağız

İran dini lideri Ali Hamaney, resmi Twitter hesabından, Donald Trump'a benzeyen ve golf oynayan bir kişinin İHA tarafından hedef alındığını gösteren fotoğraf paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşım, Twitter tarafından kaldırıldı.

İran ve ABD arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz 2020'nin Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından İHA ile öldürülmesiyle tarihteki en kötü noktasına ulaşmıştı. İki ülke arasındaki ilişkileri geren bir diğer madde ise Trump'ın İran'la Obama döneminde imzalanmış nükleer anlaşmadan çekilmesiydi.

İntikam mesajı

İran dini lideri Ali Hamaney'in Twitter hesabından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Hamaney, geçtiğimiz yıl 16 Aralık'taki Twitter paylaşımında Trump'ın ismini vermeden "General Süleymani'nin öldürülmesi emrini verenler ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır. Bu intikam kesinlikle doğru zamanda olacak" dedi.

Twitter fotoğrafı kaldırdı

Sosyal medyada gündem olan paylaşım Twitter tarafından kaldırıldı. Gerekçe olarak "topluluk kurallarını ihlal ve diğer ulusları kötü göstermek, kirletmek" gösterildi.