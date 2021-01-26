Donald Trump'a bir şok daha! Boşanmak istiyor

ABD'nin tarihi seçiminin ardından haftalarca sonucu kabul etmeyen ve sonunda 6 Ocak'ta dünyayı şoka sokan baskında fanatik taraftarlarına Kongre'yi işgal ettiren Donald Trump, sonunda Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından özel hayatı dünya basını tarafından mercek altına alındı.

Trump çiftinin Beyaz Saray'dan ayrıldığı gün Melania'nın fotoğrafçılar için artık zamanı veya sabrı yok izlenimi vermesi boşanmanın kapıda olduğunu gündeme getirdi. Çiftin boşanıp boşanmayacağına ilişkin açıklama Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump'tan geldi.

Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, Melania Trump'ın mutlu olmadığını ve Donald Trump'tan boşanmak istediğini öne sürdü. İngiliz medyasına konuşan Mary Trump, "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Soyadını değiştirmek istiyor

Mary Trump, amcası Donald Trump'ın "ABD'ye verdiği zararlar nedeniyle" kendisine olumsuz çağrışım yapan soyadını değiştirmek istediğini belirtti. Bu olumsuz çağrışımdan Melenia Trump'ın geleceğinin etkileneceğini ileri süren Mary Trump, amcasının ABD'ye verdiği zararlarının birçoğunun onarılamaz olduğunu da söyledi.

Boşanırsa 50 milyon dolar tazminat alacak

Öte yandan, üç çocuğunun annesi Ivana Trump'tan boşanırken 14 milyon dolarlık boşanma tazminatı ödeyen Donald Trump'ın, Melania Trump'tan boşanması halinde 50 milyon dolar vermesi gerekeceği iddia edildi. Trump aynı zamanda çocukları Donald Jr, Eric ve Ivanka için Ivana Trump'a yıllık ortalama 650 bin dolar ödemişti.