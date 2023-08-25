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Dünya Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Dünya

Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi

Yeniakit Publisher
2023-08-25 06:58:00 -
Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi

ABD Eski Başkanı Donald Trump, cezavine teslim oldu. Trump ABD tarihinde tutuklanan ve cezaevine giren ilk Başkan oldu. Trump, 200 bin dolar kefalet ödeyerek cezaevinden çıktı.

ABD Eski Başkanı Donald Trump, cezavine teslim oldu. Trump ABD tarihinde tutuklanan ve cezaevine giren ilk Başkan oldu.

Trump, 200 bin dolar kefalet ödeyerek cezaevinden çıktı.

"PERŞEMBE TESLİM OLACAĞIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'da seçimlere müdahale suçlamasıyla yüzleşmek için Perşembe günü Georgia eyaletindeki bir mahkemeye gidip yetkililere teslim olacağını söylemişti.

Anlaşma, Trump'ın tanıkları tehdit etmeye veya sindirmeye çalışmadığı sürece yargılanana kadar serbest kalabileceğini söylüyor.

Trump, şantaj ve yanlış beyanlar da dahil olmak üzere 13 suçlamayı da reddediyor.
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TRUMP: İNANABİLİYOR MUSUNUZ?

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da şunları yazmıştı: "Buna inanabiliyor musun? Perşembe günü, Radikal Sol Bölge Savcısı Fani Willis tarafından tutuklanmak üzere Atlanta, Georgia'ya gideceğim. Bu cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı bir koordinasyon içindedir."

 

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