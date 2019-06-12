Donald Trump sobelendi! Gizli belgeyi yanlışlıkla cebinden çıkardı!

Meksika ile gizli bir göç anlaşması yaptığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın ayrıntılarını paylaşmayı reddettiği ve Meksika'nın inkâr ettiği anlaşmanın belgesini, Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşurken ceketinin cebinden çıkarınca anlaşmaya ilişkin detaylar ifşa oldu.

2 kişinin imzası var

Fotoğraflanan belgede Meksikalı ve Amerikalı 2 kişinin imzası görülüyor. Ancak, basına sızan haberlerde, imzaların ülkelerin devlet başkanlarına, büyükelçilerine ya da yüksek seviyeli diplomatlarına ait olmadığı iddia ediliyor.

'Yük paylaşımı' ve 'mülteciler' gibi ifadeler bulunan belgenin, ABD'den sığınma talep eden Orta Amerika'dakilerin sığınma başvuruları değerlendirilirken Meksika'da tutulacakları ve Meksika'nın 'güvenli üçüncü ülke' statüsü kazanacağı ile ilgili olabileceğine değiniliyor.

Hangi bilgiler var?

Ayrıca, belgede, Meksika'nın hangi yasaların ve düzenlemelerin değiştirileceğine karar vermesi gerektiği ve bu düzenlemelerin önümüzdeki 45 gün içinde yürürlüğe girip girmemesi Meksika hükümetinin kararına bağlı olduğuna dair bilgilerin yer aldığından bahsedildi.