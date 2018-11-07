0553 313 94 23
impression

Donald Trump o ismi açık açık destekledi

Trump, Demokratların önemli isimlerinden Nancy Pelosi’nin Temsilciler Meclisi Sözcüsü olması gerektiğini belirterek, gerekirse kendisine destek vereceklerini söyledi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 21:22
Donald Trump o ismi açık açık destekledi

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler  Meclisi'nde sözcülük görevine, Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Pelosi’nin  gelmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Trump, paylaşımında, "Adil olmak gerekirse Nancy Pelosi,  Demokrat Partililer tarafından Temsilciler Meclisi Sözcüsü olarak seçilmeyi hak  ediyor. Eğer Demokratlar kendisine zorluk çıkarırsa kendisine Cumhuriyetçi  oylardan destek veririz, hak ediyor." ifadesini kullandı.

Nancy Pelosi, Kongre seçimleri öncesinde ABD Temsilciler Meclisi'nde  azınlıktaki Demokratların lideri pozisyonundaydı.

Demokratların Kongre’de sözcüsü olmak için en güçlü isim olarak öne  çıkan Pelosi, Trump’a yönelik sert eleştirileriyle biliniyor.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 21:22
  1. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehri karıştıran yaratık!
    1. Şehri karıştıran yaratık!
    2. 'Sevilla'yı yenmek için...'
    3. Donald Trump o ismi açık açık destekledi
    4. UEFA açıkladı! İşte Türkiye'nin en iyi..
    5. IQ testi nedir?
    6. Darbe sanığı yarbay bilgisayarındaki..
    7. Donald Trump'tan seçim açıklaması
    8. Oyları düşen Trump'tan açıklama: Ben..
    9. Çocukların merak duygusunu geliştirin
    10. Şanlıurfa'da trafo patladı: 2 kişi..
    11. Osmanlıspor yeniden Özköylü'ye emanet
    12. Benzia: Elhamdülillah
    13. Koeman geleceği hakkında konuştu
    14. Yüzünüzdeki bu pembeleşme ciddi
    15. Reflü mü, gastrit mi?
    16. Okuma zorluğu çeken çocuğu..
    17. Tansiyonunuzun yükseldiğini nasıl..
    18. Bezelyenin inanılmaz faydaları...
    19. Yüzen ordu olacak: Türkiye'nin ilk..
    20. Kışlık kıyafetler kullanılmadan önce..
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi