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Dünya Donald Trump hakkında bomba iddia!
Dünya

Donald Trump hakkında bomba iddia!

ABD’de başkanlık koltuğuna veda eden Donald Trump, görevini Biden’a devretmeden önce yaptığı veda konuşmasında bu ayrılığın uzun sürmeyeceğinin sinyallerini vermişti. Florida’ya taşınan Trump, yeni bir parti kuracağı iddialarının ardından yeni evinin yakınlarında kurduğu girişim ofisiyle gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:21:00 -
Donald Trump hakkında bomba iddia!

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreniyle beraber Beyaz Saray'ı terk ederek Florida'ya taşınan Donald Trump cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

"Ayrılığımız çok uzun sürmeyecek" demişti

Görevi bırakmasının ardından yaptığı konuşmada "Bu, çok uzun sürecek bir veda olmayacak" sözleriyle gündeme gelen Trump, "Hareketimizin daha yeni başlayacağını bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerinin ardından ABD medyasından gelen bilgilere göre Trump'ın yeni bir parti kurma girişiminde olduğu söylendi. Kulislerde partinin isminin partinin "Patriot (Vatansever) Party" olacağı konuşulurken Trump'tan yeni bir adım geldi.

Resmi ofis açtı

Siyasi arenadan uzak kalmak istemeyen Trump, Florida'da yerleştiği Palm Beach'te yeni bir ofis kurdu. Eski başkanlık ofisi olarak nitelendirdiği yeni girişiminde Trump'ın, her türlü yazılı-görsel faaliyetini bu kanal üzerinden resmi bir şekilde ilerleteceği bildirildi.

Yaptığı duyuruda yeni faaliyetlerinin ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet edeceğini aktaran Trump, gündem maddelerinin "savunuculuk, örgütlenme ve kamusal aktivizm" konuları etrafında şekilleneceğini açıkladı.

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