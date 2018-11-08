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Donald Trump, Adalet Bakanı Sessions’ın istifasını istedi

ABD Adalet Bakanı Session, Başkan Trump’ın isteği üzerine görevinden ayrılığını açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 08:18
Donald Trump, Adalet Bakanı Sessions’ın istifasını istedi

AA muhabirinin ulaştığı Adalet Bakanı Sessions’ın istifa mektubunda, “Sayın Başkan, sizin isteğiniz üzerine istifamı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıkta görev yaptığı süre boyunca büyük bir istekle çalıştığını vurgulayan Sessions, görev yaptığı tüm ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Öte yandan Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak, “Adalet Bakanı Jeff Sessions’a, görevinden dolayı teşekkür ederiz ve kendisine iyi niyet dileklerimizi sunarız. Bu göreve kalıcı olarak kimin atanacağı ileri bir tarihte belirlenecektir.” ifadelerini kullandı.

Trump, Sessions’ın ardından Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker’ın bu görevi geçici olarak devralacağını duyurdu.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 08:18
  1. Jeff Sessions

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