Türkiye buz kesecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutllu olacak. Marmara'nın güney ve doğusu (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu bölgelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı bekleniyor.

Meteoroloji, Doğu kesimlerinin pus ve yer yer sisli olacağını açıkladı. Bir diğer açıklamaya göre ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıkları 3 Mart 2024 gününden itibaren 4-5 derece azalıyor. Türkiye bahar havasının tadını çıkartamadan, soğuk havanın esiri altına giriyor.

İşte meteorolojinin 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart 2024 tarihinde beklediği il il hava durumu raporları...

İSTANBUL, İZMİR, BURSA VE ANTALYA 4 MART PAZARTESİ GÜNÜ NASIL BİR HAVAYA UYANACAK?

İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya'da hava bulutlu, yağış ise zayıf olacak. Ankara'da 4 Mart 2024 gününden itibaren yağmur etkisini hissettirecek. İstanbul ve Ankara 13, İzmir 16, Bursa 14, Antalya ise 19 derece olacak. Türkiye, 4 Mart Pazartesi gününe bulutlu hava ile başlayacak.

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YAĞMUR KAYSERİ VE SİVAS'TA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İç Anadolu bölgesi ise iki gün (4-5 Mart) boyunca yağış altında olacak. Yağışlar Sivas ve Kayseri'de etkili olacak. Yeni haftada sıcaklıklar bu bölgede 10-13 derece arasına inecek.

EGE BÖLGESİNDE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

Ege bölgemizde ise rüzgar şiddetini azaltıyor. Ege'de bulutlu havanın yanı sıra, sis de etkisi gösterecek. Sıcaklıklar Ege bölgesinde düşecek. Muğla 16, Manisa 15, Afyon 12, Bodrum 17 derece olacak.

5 MART SALI GÜNÜ AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Akdeniz ve Güneydoğu'da ise bulutlu hava hakim olacak. Diyarbakır ve Adıyaman kesimlerinde kısa süreli yağmur geçişleri bekleniyor. Adana 21, Hatay 15, Gaziantep 11, Diyarbakır 9 derece olacak. 5 Mart Salı günü Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor.

KARADENİZ'DE YAĞMUR DAHA GENİŞ ALANA YAYILIYOR!

Karadeniz Bölgesi'nde ise etkisini gösteren yağmur, daha geniş alana yayılıyor. Kastamonu, Samsun, Tokat, Ordu'da yağmur daha etkili olacak.

Zonguldak 9, Bolu ve Samsun 13, Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bulutlanıyor, Erzurum 6, Malatya 16 derece olacak.