“Domuzcu” Canan'dan dua pozu
Daha önce domuz eti paylaşımıyla gündeme gelen ve ‘İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı’ versin diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski yöneticilerinden Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş’un cenaze töreninde elini kaldırıp dua etmesi dikkat çekti.
Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi Eyüp Büyükdurmuş, Trabzon'da geçirdikleri trafik kazasında hayatların kaybetti.
Büyükdurmuş çifti için İstanbul CHP İl Başkanlığı’nda tören düzenlendi.
Kaftancıoğlu dua etti
Törende CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu da hazır bulundu.
Kaftancıoğlu daha önce domuz eti yediği görseli “7 dakika önce bu tabakta ¼ domuz eti vardı” notuyla paylaşmış, diğer bir paylaşımında “Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin.” sözleriyle Allah inancı olmadığını belli etmişti.
Aynı Kaftancıoğlu’nun cenaze töreninde imamın arkasında ellerini açarak dua etmesi dikkat çekti.