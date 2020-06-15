  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Domuz teline takılan ayı ekipleri seferber eti

Bartın’da domuz teline takılan ayı için seferber olan ekipler, uzun uğraşlar sonucu hayvanı takıldığı tuzaktan kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 02:19:14 -
Domuz teline takılan ayı ekipleri seferber eti

Bartın’da domuz teline takılan ayı için seferber olan ekipler, uzun uğraşlar sonucu hayvanı takıldığı tuzaktan kurtardı.


Bartın’ın Gençali Köyünde meydana gelen olayda, tarlada gezdikleri sırada ormanlık alandan ayı sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.


Ayının domuz teline takıldığını tespit eden ekipler, hemen kurtarma çalışmalarına başladı. İş makinesinin de çağrıldığı olay yerinde zaman zaman korkulu anlarda yaşandı. Veteriner hekimin uzun uğraşlar sonucu bayılttığı ayı, demir kesme makinesi ile tellerin kesilmesinin ardından yeniden doğaya döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı