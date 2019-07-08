Domino taşı gibi devrildiler! Yarışmada ortalık karıştı
Fransa'nın Les Deux Alpes adlı ünlü kayak merkezinde gerçekleştirilen bisiklet yarışında zincirleme kaza yaşandı.08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:17
Alpler'de düzenlenen bisiklet yarışmasında dengesini kaybeden bisikletliler, domino taşı gibi devrildi.
Fransa'nın Les Deux Alpes adlı ünlü kayak merkezine toplanan 700'e yakın bisikletli, yarışmaya başladıktan sonra zincirleme bir kaza geçirdi.
Sert virajlı alamayan bir bisikletli dengesini kaybetti ve yere düştü. Bir kişinin düşmesiyle diğer bisikletliler de dengesini kaybederek, yarışmaya devam edemedi.
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