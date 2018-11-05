Domenico Tedesco'dan Galatasaray öncesi iddialı açıklamalar

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04'te Teknik Direktör Domenico Tedesco ve orta saha futbolcusu Benjamin Stambouli, basın toplantısı düzenledi.

Domenico Tedesco, basın toplantısında ''Galatasaray'a karşı kalemizi yine 22 yaşındaki Alexander Nübel koruyacak, kendisine güvenimiz sonsuz. Kafamda belirli şablonlar var, şimdi önemli olan açık görüşlü olmak ve yeniliklere açık olmak. Galatasaray karşısında da bu yenilikleri görebiliriz. Takım iyi durumda, kendimize inanmaya devam edersek başarı gelecek.'' sözlerini kullandı.