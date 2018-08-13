Domatesin faydaları nelerdir?

Cilt sağlığını korur.

Vücutta eksik halde bulunan likopen, karoten ve karoten bileşikleri bu bitkiden karşılanır. Böylece grip, nezle gibi hastalıklara yol açan bakterilerin faaliyetleri azaltılabilir.

İçeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncı yani tansiyonu düşürücü etkisi bulunuyor.

Vücuttaki toksin maddelerin atılmasını sağlayarak vücudu arındırır. Bu sayede birçok organ zararlı maddelerden arınmış olur.

Lif açısından zengin kabuklarıyla yenildiği zaman cilde tazelik ve ferahlık verir, cildi güzelleştirir.

Gribi de önleyen bu şifalı bitkinin özellikle kış aylarında hormonsuz olarak yetiştirilenleri tercih edilerek tüketilmelidir.

Göz sağlığını koruyucu etkisi bulunur.

Safra kesesi taşlarının oluşumunu engeller.

İçeriğindeki K vitamini ve kalsiyum nedeniyle kemikleri korur ve güçlendirir.

Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.

İyi bir lif kaynağıdır. Bu sayede sindirim sistemine fayda sağlar ve hazmı kolaylaştırır. Kabızlık sorununu gidererek mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenler.

İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddeleri uzaklaştırır.

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Kolesterol oranı yüksek olan insanların günde bir adet yemesi tavsiye edilir.

Ayrıca kalp rahatsızlıklarını önleyici etkisi vardır. Kalp rahatsızlıklarına karşı da yenmesi önerilir. Tüketimi kalp krizi riskini azaltır.

Likopenin göz hastalıkları ve nörolojik (sinirsel) rahatsızlıklara karşı da faydalı olduğu belirtilmiştir. Tüketimiyle vücut için gerekli likopen sağlanabilir.