THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Domatesin faydaları nelerdir?

Domates, lif açısından zengin kabuklarıyla yenildiği zaman cilde tazelik ve ferahlık verir, cildi güzelleştirir. Gribi de önleyen bu şifalı bitkinin özellikle kış aylarında hormonsuz olarak yetiştirilenleri tercih edilerek tüketilmelidir. Göz sağlığını koruyucu etkisi bulunur.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:20
Domatesin faydaları nelerdir?

Cilt sağlığını korur.

Vücutta eksik halde bulunan likopen, karoten ve karoten bileşikleri bu bitkiden karşılanır. Böylece grip, nezle gibi hastalıklara yol açan bakterilerin faaliyetleri azaltılabilir.

İçeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncı yani tansiyonu düşürücü etkisi bulunuyor.

Vücuttaki toksin maddelerin atılmasını sağlayarak vücudu arındırır. Bu sayede birçok organ zararlı maddelerden arınmış olur.

Lif açısından zengin kabuklarıyla yenildiği zaman cilde tazelik ve ferahlık verir, cildi güzelleştirir.

Gribi de önleyen bu şifalı bitkinin özellikle kış aylarında hormonsuz olarak yetiştirilenleri tercih edilerek tüketilmelidir.

Göz sağlığını koruyucu etkisi bulunur.

Safra kesesi taşlarının oluşumunu engeller.

İçeriğindeki K vitamini ve kalsiyum nedeniyle kemikleri korur ve güçlendirir.

Saçların parlak ve bakımlı görünmesini sağlar.

İyi bir lif kaynağıdır. Bu sayede sindirim sistemine fayda sağlar ve hazmı kolaylaştırır. Kabızlık sorununu gidererek mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenler.

İyi bir idrar söktürücüdür ve vücuttaki zararlı maddeleri uzaklaştırır.

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Kolesterol oranı yüksek olan insanların günde bir adet yemesi tavsiye edilir.

Ayrıca kalp rahatsızlıklarını önleyici etkisi vardır. Kalp rahatsızlıklarına karşı da yenmesi önerilir. Tüketimi kalp krizi riskini azaltır.

Likopenin göz hastalıkları ve nörolojik (sinirsel) rahatsızlıklara karşı da faydalı olduğu belirtilmiştir. Tüketimiyle vücut için gerekli likopen sağlanabilir.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Doların bugünkü karşılığı en fazla 4 liradır"
    1. "Doların bugünkü karşılığı en fazla 4..
    2. New York borsası düşüşle kapandı
    3. Çekirdekleri kurutmak için çevre..
    4. Beyaz Ev'den 'Brunson' açıklaması:..
    5. Pentagon'dan Türk pilotlar için flaş..
    6. Çanakkale'de orman yangını
    7. Yunanistan flaş iddia: 6 Türk jeti..
    8. İnatlaşma hastalık mı?
    9. Gözaltı morluklarından kurtulmak için..
    10. Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?
    11. Obeziteyi tetikleyen faktörler nelerdir?
    12. Saçkıran neden olur? Nasıl tedavi..
    13. Domatesin faydaları nelerdir?
    14. Alerjik deri testi nasıl uygulanır?
    15. İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip..
    16. Sıtma belirtileri nelerdir? Nasıl..
    17. Çapraz bağ yırtığı nedir? Nasıl tedavi..
    18. İşte Türkiye'nin yeni ticaret planı
    19. Melania Trump, Donald Trump'tan..
    20. Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'den..
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti
    Merkez açıklama yaptı dolar düşüşe geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?
    Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?