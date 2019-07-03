Domates yüzde 46 ucuzladı

İstanbul Ticaret Odası’nca (İTO) Haziran 2019 döneminde İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. Geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 üründen 66’sının perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü. 140 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı. Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan limon yüzde 26,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates yüzde 46,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.