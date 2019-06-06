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Domates ihracatından 603 milyon dolarlık gelir

Türkiye, domates ve domates türevi ürünlerin ihracatından 2018 yılında 603 milyon 660 bin dolarlık döviz geliri elde etti.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:16
Domates ihracatından 603 milyon dolarlık gelir

Türkiye, domates ve domates türevi ürünlerin ihracatından 2018 yılında 603 milyon 660 bin dolarlık döviz geliri elde etti.


Taze domates ihracatı 292 milyon dolarlık tutarla aslan payını alırken, domates salçası ihracatı 164 milyon dolarlık tutarla zirve ortağı oldu. Türkiye kuru domates ihracatından ise; 88 milyon dolar döviz kazandı. Dondurulmuş domates ihracatı 39,4 milyon dolar olurken, ketçap ve domates sosları ihracatı 16,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.


Domates ve domates türevi ürünlerin yaş meyve sebze ve mamulleri sektöründe ihracatın yıldızı ürünlerin başında geldiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, domates ve türevleri ihracatında 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini kaydetti.


Türkiye’de seracılığın gelişmesiyle birlikte 12 ay domates üretimi ve ihracatı yapar konuma gelindiğinin altını çizen Uçak, “Taze domates ihracatımızın yanında; domates türevlerini salça, kuru domates, dondurulmuş domates, ketçap, domates sosları ve domates suyu olarak daha katma değerli mamul haline getirerek ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.


2018 yılında Romanya 43,7 milyon dolarlık tutarla Türk domatesini en çok tercih eden ülke olurken, Rusya 30,6 milyon dolarlık tutarla ikinci, Ukrayna 25,6 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin taze domates ihraç ettiği ülke sayısı 55 olarak kayıtlara geçti.


Türkiye’den salça ihracatında Irak 111 milyon dolarlık tutarla açık ara zirvede yer alırken, Suudi Arabistan’a 8,6 milyon dolarlık, Almanya’ya ise; 8,2 milyon dolarlık salça ihraç ettik. 103 ülkenin sofralarında yemek yaparken Türk salçası kullanıldı.


Kuru domates ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 19,5 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, İtalya 13,3 milyon dolarlık, Almanya ise; 9,5 milyon dolarlık Türk kuru domatesi tercih etti. Kuru domates ihraç ettiğimiz ülke sayısı 86 oldu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:16
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