Domates ihracatında hedef 1 milyar dolar

Domates ve türevi ürünlerin ihracatında hedef büyütüldü. 2018’de 603 milyon 660 bin dolara varan ihracatı 2019’da 1 milyar dolara taşımayı amaçladıklarını kaydeden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu doğrultuda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Uçak, Türkiye’de seracılığın gelişmesiyle birlikte 12 ay domates üretimi ve ihracatı yapar konuma gelindiğini vurguladı.

Romanya’dan yoğun talep geldi

2018 yılında Romanya, 43,7 milyon dolarla Türk domatesini en çok tercih eden ülke oldu. Bu ülkeyi 30,6 milyon dolarla Rusya, 25,6 milyon dolarla Ukrayna izledi. Türkiye’nin taze domates ihraç ettiği ülke sayısı 55 olarak kayıtlara geçti. Salça ihracatında da Irak 111 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkeyi 8,6 milyon dolarla Suudi Arabistan, 8,2 milyon dolarla Almanya takip etti. 103 ülkenin sofralarında yemek yaparken Türk salçası kullanıldı.