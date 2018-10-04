THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Domates fiyatları, sera ürünleriyle düşecek

Eylül ayında en çok zam gelen ürünler listesinin başında yer alan domates fiyatının, yakın zamanda sera ürünlerinin tezgahlarda yerini almasıyla düşeceği açıklandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:15
Domates fiyatları, sera ürünleriyle düşecek

Eylül ayının zam şampiyonu domatesin fiyatının, sera ürünlerinin piyasaya sunulmasıyla düşmesinin beklendiği bildirildi.

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketici fiyatları bazında eylülde yüzde 35,30 ile en yüksek fiyat artışının görüldüğü ürün olan domatesin, vatandaşın en çok tükettiği sebzelerin başında geldiğini söyledi.

Geçen yıl fiyatı düşük olduğu için çiftçilerin bu yıl çok fazla domates yetiştirmediğini belirten Akbaş, doğal afetler nedeniyle de yıl içinde ürün kayıpları yaşandığını hatırlattı.

Tarladaki hasadın sona erdiğini vurgulayan Akbaş, şöyle devam etti:

"Domates fiyatı sera ürünlerinin tam olarak piyasaya girmesiyle normal seyrine, 2-3 lira civarına bir aya kadar dönecektir. Çok büyük bir yükseliş oldu, bu durumdan biz de rahatsızız. İnşallah kısa süre içinde vatandaşımıza uygun fiyattan domates satışı yapacağız. Sıkıntının 15-20 gün daha devam edeceğini öngörüyoruz daha sonra piyasada ciddi bir rahatlama olacaktır."

Akbaş, tüketici fiyatları bazında eylülde fiyatı yüzde 28,53 düşen limonun da hasat mevsiminde olduğunu ifade ederek, "Hasat döneminde fiyatlar makul olur. Bundan sonraki süreçte limon depolara girer, fiyata bu giderler de eklenince ay ay limonda da biraz fiyat artışı görülebilir. Limonda vatandaşımızın cebini yakacak düzeyde büyük bir fiyat artışı beklemiyoruz." diye konuştu.

"Pazarda 7-8 lira"

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Genel Sekreteri Yusuf Kılıç da domates fiyatlarının normalin çok üzerinde seyrettiğini söyledi.

Türkiye genelinde domatesin 5-8 liradan satıldığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Domates fiyatı olması gerekenin çok üzerinde seyrediyor. Normalde 2 lira olması gerekirken şu anda Şanlıurfa halinde 5 liradan satılmaktadır. Üretim bölgelerinde ortalama fiyat 3-4 lira arasındayken, pazarlarda fiyat 7-8 liraya kadar yükselmektedir. Elbette arada çalışan paydaşların kar payları da olacaktır. Ancak bazı yerlerde kar yüzdelerinin fazla konulduğu da aşikardır. Domates hangi fiyattan satılırsa satılsın şu anda esnaf gerçekten mağdurdur."

Hale domates almaya gelen Muzaffer Güzel ise fiyatları yüksek bulduğunu dile getirdi.

Aşırı fiyat artışı nedeniyle daha az domates almak zorunda kaldığını ifade eden Güzel, "Özellikle bizim bölgede domatessiz yemek neredeyse olmuyor, fiyatların düşmesini istiyoruz. Normalde haftada 5 kilogram domates alıyordum ama fiyatlardan dolayı son dönemde haftada 1-2 kilogram alıyorum." dedi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:15
  1. Şanlıurfa
  2. Domates
  3. Domates fiyatları
  4. Sera ürünleri
  5. Zam şampiyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’den “fırsatçılara göz yumun” çağrısı! “Zabıta fiyat artışlarını denetlemesin” dedi
    1. CHP’den “fırsatçılara göz yumun”..
    2. Amerika'dan YPG'ye şimdi de tıbbi..
    3. Abdulkadir Konukoğlu rakiplerini solladı
    4. Eylülde fiyat artışı yüzde 6,30 oldu
    5. Domates fiyatları, sera ürünleriyle..
    6. MHP’nin teklifi iyi irdelensin, sonu..
    7. Utanmadan video çekip, takipçileriyle..
    8. Tesettüre vurulmak istenen darbe:..
    9. Basketbol Süper Ligi 2018-2019 fikstürü
    10. İran dini lideri Ali Hamaney: İran..
    11. İstanbul'da tekstil fabrikasında yangın!
    12. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    13. 5 kilometre boyunca takip edip, 50 bin..
    14. Kılıçdaroğlu CHP’lilere hoca tuttu!..
    15. Simitçi Dünyası Umman ve BAE’ye açılıyor
    16. Güneş Sistemi dışında yeni uydu..
    17. 400 kiloluk dev domuzu, kafasından..
    18. İstanbul Yeni havalimanı İGA Bilişim’e..
    19. Kartal Malmö'de seri peşinde!
    20. Ağaoğlu’na ‘Yüksek derecede yatırım..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!