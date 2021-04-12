Domates edebiyatı yapan CHP’yi sallayan video! "Bunları toplasak bir salça olur mu?"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan patates, soğan, çeltik dağıtımına kendince sataşmak adına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla rezil oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla üreticilerin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Fakat hükümetin vatandaş lehine yaptığı her icraatı karalamaya ant içmiş muhalefet yine boş durmadı.

Öztrak’tan çamur atma siyaseti

Bu kez sahneye CHP Sözcüsü Faik Öztrak çıktı. Bir markette tekli olarak ve paketli halde satılan domateslerin fotoğrafını paylaşan Öztrak, "memleket ne hale geldi" algısı oluşturmaya çalıştı. Ancak Öztrak bu paylaşımıyla cahilliğini ortaya koymuş oldu. Zira Öztrak’ın paylaştığı domatesler tür olarak normaline göre farklı ve bu sebeple biraz daha pahalı satılan pembe domates.

Öztrak’ın “Ayçiçek yağının “tek taş pırlanta” muamelesi gördüğü ülkemde; Domates markette tek tek satılmaya başlamış. Sebep olanlar utansın.” ifadeleriyle yaptığı domates edebiyatına sosyal medya kullanıcıları alay ederek tepki gösterirken, söz konusu çamur atma siyasetine ilişkin de bir video dolaşmaya başladı.

Öztrak ve saz arkadaşları "Pembe domatesler"

Sosyal medyada dolaşan videoda daha önceden bir markanın reklamı olarak kullanılan videoya montaj yapılarak Öztrak’ın başlattığı kampanyaya atıfta bulunuldu.

Domates edebiyatını başlatan Öztrak’ı ve ona eşlik eden CHP tayfasını simgeleyen domatesler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve vekiller ile her dediği tahmini fiyaskoyla sonuçlanan "Ekonomist" Özgür Demirtaş'ın isimleriyle adlandırılarak “pembe domatesler” olarak adlandırıldı.

"Bunları toplasak bir salça olur mu?"

“Bunları toplasak bir salça olur mu?” başlığıyla da paylaşıldığı görülen video, CHP’nin çamur atma siyasetine cevaben verilen anlamlı bir paylaşım olarak değerlendirilirken, sosyal medya kullanıcıları tarafından da yoğun ilgi gördü.

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