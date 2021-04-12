  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni yönetmelik hazırladılar! Rus Ortodoks Kilisesi'den dikkat çeken uyarı: Sakın evde....

SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Türk yetkili açıkladı! Korona kısıtlamaları sıkılaştırılacak mı?

Mansur Yavaş'tan yüzde 80 zam teklifi! Cumhur ittifakı kabul etmedi

Gurbetçiler korona aşısına ilgi göstermiyor! Avusturya’da Türkçe aşı kampanyası başlatıldı

Rıza-ı İlahi için hareket etmenin önemi... Selâsını okuduğu adamın oğlu böyle hidayete erdi

Rusya'dan bölgede gerilimi tırmandıracak adım! Ukrayna sınırına konuşlandırdılar

Emeklilere bayram ikramiye bin 500 lira olsun talebi

Türk Bayrağını yere serip üstüne çıktı! Esnaf haddini bildirdi

Cumhurbaşkanın kararı Bitlisli patates üreticilerinin yüzünü güldürdü
Siyaset Domates edebiyatı yapan CHP’yi sallayan video! "Bunları toplasak bir salça olur mu?"
Siyaset

Domates edebiyatı yapan CHP’yi sallayan video! "Bunları toplasak bir salça olur mu?"

CHP’li Faik Öztrak’ın cahilce yaptığı paylaşım üzerinden patlak veren domates edebiyatına ilişkin dolaşmaya başlayan bir video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 20:06:00 - 2021-04-12 20:07:37

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan patates, soğan, çeltik dağıtımına kendince sataşmak adına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla rezil oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla üreticilerin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Fakat hükümetin vatandaş lehine yaptığı her icraatı karalamaya ant içmiş muhalefet yine boş durmadı.

Öztrak’tan çamur atma siyaseti

Bu kez sahneye CHP Sözcüsü Faik Öztrak çıktı. Bir markette tekli olarak ve paketli halde satılan domateslerin fotoğrafını paylaşan Öztrak, "memleket ne hale geldi" algısı oluşturmaya çalıştı. Ancak Öztrak bu paylaşımıyla cahilliğini ortaya koymuş oldu. Zira Öztrak’ın paylaştığı domatesler tür olarak normaline göre farklı ve bu sebeple biraz daha pahalı satılan pembe domates.

Öztrak’ın “Ayçiçek yağının “tek taş pırlanta” muamelesi gördüğü ülkemde; Domates markette tek tek satılmaya başlamış. Sebep olanlar utansın.” ifadeleriyle yaptığı domates edebiyatına sosyal medya kullanıcıları alay ederek tepki gösterirken, söz konusu çamur atma siyasetine ilişkin de bir video dolaşmaya başladı.

Öztrak ve saz arkadaşları "Pembe domatesler"

Sosyal medyada dolaşan videoda daha önceden bir markanın reklamı olarak kullanılan videoya montaj yapılarak Öztrak’ın başlattığı kampanyaya atıfta bulunuldu.

Domates edebiyatını başlatan Öztrak’ı ve ona eşlik eden CHP tayfasını simgeleyen domatesler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve vekiller ile her dediği tahmini fiyaskoyla sonuçlanan "Ekonomist" Özgür Demirtaş'ın isimleriyle adlandırılarak “pembe domatesler” olarak adlandırıldı.

"Bunları toplasak bir salça olur mu?"

“Bunları toplasak bir salça olur mu?” başlığıyla da paylaşıldığı görülen video, CHP’nin çamur atma siyasetine cevaben verilen anlamlı bir paylaşım olarak değerlendirilirken, sosyal medya kullanıcıları tarafından da yoğun ilgi gördü.

akittv.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam kapanmayla ilgili bomba iddia! 16'sı cuma günü başlayıp...
Gündem

Tam kapanmayla ilgili bomba iddia! 16'sı cuma günü başlayıp...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, yarın gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı öncesi, tam kapanmayla ilgili hükümete yakın bir kaynaktan aldığ..
Donbas nerede? Donbas bölgesi neresi? Rusya Donbass'a neden saldırıyor?
Dünya

Donbas nerede? Donbas bölgesi neresi? Rusya Donbass'a neden saldırıyor?

Ukrayna'da Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmesi sonrası..
Deva Partisi karıştı! 'Kalkışma harekatına maruz kaldık' diyerek istifa etti
Siyaset

Deva Partisi karıştı! 'Kalkışma harekatına maruz kaldık' diyerek istifa etti

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan önderliğinde kurulan ve kısa sürede peş peşe istifaların yaşandığı Deva Partisi'nde bir ayrılık daha yaşandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay