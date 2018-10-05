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Domates çıbanların olgunlaşmasını sağlıyor

Domates patlıcangillerdendir. Ürünü için yetiştirilir. Vatanı Meksika ve Peru'dur. Dünyaya oradan yayılmıştır. Bize de Avrupa’dan gelmiştir..

05 Ekim 2018 Cuma 20:23
Domates çıbanların olgunlaşmasını sağlıyor

Domatesin içeriğinde lycopin denilen bir madde bulunur. Bu madde özellikle erkekler için son derece gerekli olan bir maddedir. A, B, C vitaminleri bakımından da zengindir domates. Allah’ın bir hikmeti, doğal yetişeninde mis gibi koktuğunu hissettiğiniz gövde ve yapraklarında solanin denilen zehirli bir alkoloid bulunur.

Faydası: Bol idrar söktürür. Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını ve kanın durulmasını sağlar, damar sertliğini giderir. Romatizma ve nikriste faydalıdır. Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Üremeyi düşürür. Hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı giderir. Mide ve bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Cilde tazelik ve pembelik verir. İsiliği ve mayasılı giderir. Nasırların sökülmesine yardımcı olur. Çıbanların olgunlaşmasını sağlar. Arı sokmasında ve yanıkların tedavisinde faydalanılır. Kansere karşı korur. Midesi zayıf olanlar, böbrek ve mesanelerinde iltihap olanlar, suyunu içmelidirler.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 20:23
  1. domates
  2. çıban
  3. domatesin faydaları

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