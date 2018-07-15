0553 313 94 23

Domagoj Vida için müthiş teklif

Dünya Kupası'ndaki performansıyla Liverpool, Atletico Madrid, Sevilla, Everton ve Leicester gibi devleri peşine takan Vida için pazarlıklar kızıştı.

15 Temmuz 2018 Pazar 13:13
Domagoj Vida için müthiş teklif

Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve Hırvatistan Milli Takımı'nın finale çıkmasında büyük rol oynayan Domagoj Vida devleri peşine taktı. İngiltere'den Liverpool, Everton ve Leicester, İspanya'dan ise Atletico Madrid ile Sevilla, 29 yaşındaki savunmacıyı isterken, Siyah- Beyazlılar ise pazarlıkları kızıştırıyor.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, En ciddi görüşmelerin Liverpool ile yapıldığı öğrenilirken, Liverpool'un 22 milyon Euro'ya (124 milyon TL) kadar çıktığı belirtildi. İlk olarak Hırvat oyuncunun değerini 35 milyon Euro (198 milyon TL) olarak belirleyen Kara Kartal'ın görüşmelerde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ

Ada temsilcisi ile pazarlıklar kıran kırana devam ederken, diğer Avrupa devlerinin ise 15-20 milyon Euro (85-110 milyon TL) bandında nabız yokladığı kaydedildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de satılmasına onay verdiği Vida'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 13:13
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metin Feyzioğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması
    1. Metin Feyzioğlu'ndan 15 Temmuz..
    2. Oktar'ın komşusu konuştu: Eve girip..
    3. Aile arasında kavga çıktı, 1 kişi öldü
    4. FETÖ'cülerin yeni merkezi Almanya! 14..
    5. Şehidin adı yeni doğan yeğenine..
    6. 84 yıllık fabrika tarihe tanıklık ediyor
    7. Şehidin anneannesi yürekleri dağladı:..
    8. ÖSYM görev ve yetkileri belirlendi!..
    9. ABD'den yeni S-400 açıklaması!
    10. 23 bin şehit yakını ve gazi kamuda..
    11. Trabzonspor'da deprem! Kamptan ayrıldı
    12. Balonlar gökyüzüne 15 Temmuz için..
    13. Domagoj Vida için müthiş teklif
    14. 40 milyon Euro'ya West Ham United'da..
    15. Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde..
    16. 50 yıllık hasretine son verdi: Lise..
    17. Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim..
    18. Beşiktaş'a piyango vurdu! Avrupa..
    19. Saraybosna'da 15 Temmuz için..
    20. Suriye sınırında PKK'lı terörist..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!