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Dolulukta haziran bereketi

Yaz ayları konaklamacılar için verimli geçecek. Zira otel doluluk oranları haziranda yüzde 80’e vardı, temmuz ve ağustos aylarında ise pik yapacak.

30 Haziran 2019 Pazar 10:18
Dolulukta haziran bereketi

 Akit  Ekonomi 

Ülkemiz yaz aylarında turist akınına uğrayacak. Bu sayede tatil beldelerinin ve otellerin doluluk oranları haziran ayında yüzde 80’e dayandı; temmuz ile ağustosta da yüzde 100’e ulaşacak.

Toparlanma başlıyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, yaz döneminin otelciler için iyi geçeceğini ifade ederek, “Bu ay toparlanma başlayacak. Rakamlar da artıda olacak gibi görünüyor” dedi.

Bu arada Ramazan’a denk gelmesinin etkisi ile mayıs ayında otellerin doluluk oranları yüzde 7,2 gerileyerek, yüzde 55,3 olarak kaydedildi.

Oda bedeli artıyor

Ortalama günlük satılan oda bedeli ise yüzde 4,9 artarak 68,7 Euro’yu buldu. Oda başı elde edilen gelirler (RevPAR) de yüzde 2,7 azalarak 38,3 Euro’ya düştü. Mayıs ayında Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 74,9, ortalama oda fiyatı 116,1 Euro seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul tetikledi

İstanbul’un 2018 Mayıs’ta yüzde 62,2 olan doluluk oranı, 2019 Mayıs’ta yüzde 6,5 azalarak, yüzde 58,2’ye geriledi. Bu dönemde şehirde ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 3,2 artışla 82,2 Euro’ya çıktı. Oda başı elde edilen gelirler (RevPAR) de geçen yıla oranla yüzde 3,5 azalarak 47,8 Euro’ya indi.

Antalya’da hafif yükseliş

Antalya’da 2019 Mayıs’ta otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 artarak yüzde 58,4’e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 7,7 artarak 71,9 Euro oldu. Oda başı elde edilen gelirler yüzde 8,5 artışla 42 Euro’yu buldu.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:18
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin
  4. RevPAR

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