Doludan korunmak için alınan önlemler sosyal medyayı salladı

İstanbulluların araçlarını doludan korumak için aldığı önlemler sosyal medyanın da gündemindeydi. Pek çok kullanıcı birbirinden komik paylaşımlar yaptı.

DOLU ÖNLEMLERİ TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü kapatarak önlem aldı. Alınan ilginç önlemler sosyal medyada gündem oldu.

Araç sahipleri doludan korunmak için araçlarının üzerini battaniye ve halılarla örttü.

Bazı araç sahipleri kapalı otoparklara yönelirken, bazıları da araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı.

Kadıköydeki bir galeride çalışan Fatih Yaşın, olası dolu yağışına karşı önlem aldıklarını söyleyerek, ''geçtiğimiz yıl doludan dolayı birçok aracımız zarar gördü. Bugün de önlem amaçlı kendimizce yöntemler ürettik.'' dedi.

Araç sahiplerinin aldığı önlemlerin yanı sıra yayaların karton kutularla aldığı önlemler de ilginç görüntüler ortaya çıkardı.