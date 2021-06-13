  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Netanyahu görevi yarın devredecek
Dolu yağışı, tarım alanlarında zarara yol açtı
Sağanak yağış iletişim kesintisine neden oldu!
İran'da tutuklu bulunan Türk aktivistten ölüm orucu!
Aktüel Dolu yağışı, tarım alanlarında zarara yol açtı
Aktüel

Dolu yağışı, tarım alanlarında zarara yol açtı

Kastamonu'da dolu, tarım alanları ve meyve bahçelerinde zarara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 21:50:00 -
Dolu yağışı, tarım alanlarında zarara yol açtı

Kastamonu'da dolu, tarım alanları ve meyve bahçelerinde zarara sebebiyet verdi.

Kastamonu İnebolu kara yolu Organize Sanayi Bölgesi'nde fındık büyüklüğündeki dolu yaklaşık 10 dakika sürdü.

Merkeze bağlı Yürekveren köyü sakinlerinden Hasan Kahyaoğlu AA muhabirine, dolunun bölgede tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

Köylerde çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğunu ifade eden Kahyaoğlu, "Köylerimizde elma, armut, erik, kiraz yetiştiriliyor. Bunun dışında bahçelerde çeşitli sebzeler ekiliyor. Dolu yağışı meyve ağaçlarımız ile bahçelerimizdeki domates ve biberlere zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay