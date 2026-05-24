Dolu ve sel üzüm bağlarını vurdu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde şiddetli yağış ve dolu, çiftçilerin emek verdiği tarım alanlarında büyük zarara neden oldu.

Dolu yağışı meydana geldi

Saruhanlı’ya bağlı Alibeyli, Halitpaşa, Adiloba, Hacırahmanlı, Lütfiye ve Saruhanlı merkez mahallelerinde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen dolu yağışı ile sel ve su baskınları tarım alanlarında zarara neden oldu. Şiddetli yağış sonrası özellikle üzüm bağlarında ciddi hasar oluşurken, mısır, pamuk ve buğday ekili alanların da olumsuz etkilendiği öğrenildi. Bölgede yaşanan afet sonrası teknik ekipler tarafından zarar gören tarım arazilerinde inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Yetkililer, arazilerde yapılacak hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilgili makamlara gerekli bildirimlerin yapılacağını ifade etti. Açıklamada ayrıca, "Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun" denildi.