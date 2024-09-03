  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Dolu o ilimizde hayatı felç etti
Yaşam

Dolu o ilimizde hayatı felç etti

Yeniakit Publisher
2024-09-03 21:09:00 -
Dolu o ilimizde hayatı felç etti

Çankırı'da etkili olan dolu yağışı evlere ve arabalara zarar verdi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyünde geçen hafta kısa süreli etkili olan dolu yağışı evlere ve araçlara zarar verdi. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı evlerin çatısı delinerek eşyalar zarar gördü. Şiddetli doluyla karşı karşıya gelen Zekeriya Çelik, “Çok büyük bir doluydu evlere, tarlalara, sebzelere zarar verdi” dedi.

Olay, önceki gün Orta ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde meydana geldi. Aniden bastıran yağmur bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle köydeki bazı evlerin çatıları, eşyaları, tarım arazileri ve otomobiller zarar gördü. Ceviz büyüklüğündeki doluyla mücadele veren Zekeriya Çelik, yaşadığı zor anları anlattı.

"Bazı evlerin çatıları delik deşik oldu, bazı araçlar hasar gördü"

dolu yağışından dolayı beldede bir çok yerin zarar gördüğünü söyleyen Zekeriya Çelik, "Çankırı Dodurga'ya misafir olarak geldik iki günlüğüne. Burada büyük bir dolu yağışıyla karşılaştık. Sizler de görüyorsunuz en küçüğü fındık, en büyüğü yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı evlerin çatıları delik deşik oldu, bazı araçlar hasar gördü. Kurtarabildiğimiz kadar araçların üzerine halılarla örttük, kurtarmaya çalıştık. Ama yine de kaportası falan bayağı hasar gördü. Sebzeler, meyveler dışarıdaki bazı görüntülerde siz de göreceksiniz. Delik deşik olan kaplar var. Çok büyük bir doluydu ve bu dolular evlere, tarlalara, sebzelere zarar verdi. Allah büyük afetlerden korusun" dedi.

Avcılar bu hayvanlara yaklaşırsa yandı! Cezası tam 30 milyon lira
Avcılar bu hayvanlara yaklaşırsa yandı! Cezası tam 30 milyon lira

Yaşam

Avcılar bu hayvanlara yaklaşırsa yandı! Cezası tam 30 milyon lira

O ilimizde çöplükte bebek cesedi bulundu
O ilimizde çöplükte bebek cesedi bulundu

Yerel

O ilimizde çöplükte bebek cesedi bulundu

Metrelerce yükseklikte canlarını yok say
Metrelerce yükseklikte canlarını yok say

Yaşam

Metrelerce yükseklikte canlarını yok say

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23