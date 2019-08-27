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Dolar/TL’de Çin hareketliliği

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Asya piyasalarını olumsuz etkilemesi sonucu Türk Lirası'nda da dolar karşısında değer kaybına neden oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 11:18
Dolar/TL’de Çin hareketliliği

ABD-Çin arasındaki ‘ticaret savaşının’ tırmanmasıylaAsya piyasaları haftaya düşüşle başladı. Asya borsasındaki hareketlilik Türk Lirası’nın da ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmesine neden oldu. Dolar / TL kuru dün gece bir süreliğine 6,39 seviyesini aşıp daha sonra 5,80 seviyelerinde dengelendi.

Yaşananlar paralelinde dün Asya seansının açılışında dolar/Çin yuanı paritesi 7,1527 ile Şubat 2008’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/TL dün saat 19.00 itibariyle 5,7960’dan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:18
  1. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı
  2. Asya piyasaları
  3. Türk Lirası
  4. ABD Doları
  5. Dolar / TL kuru

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