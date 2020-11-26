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Ekonomi Dolar/TL, 7,93 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,93 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:45:25 -
Dolar/TL, 7,93 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,93 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,9068 en yüksek 8,0104 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 7,9537'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,9325'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,4760'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 10,6250'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,8 ile yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise dün yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin üzerine yerleşti.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap ihaleleri limitini yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarmasının normalleşme yolunda atılan bir adım olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

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