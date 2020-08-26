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Ekonomi Dolar/TL, 7,40 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,40 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:18:00 -
Dolar/TL, 7,40 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,3980'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,3707 en yüksek 7,4072 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3933'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,3980'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 88,7315'ten, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen altında 9,7205'ten satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 93,2 seviyelerinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1806'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin takip edileceğini belirterek, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

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