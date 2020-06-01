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Ekonomi

Dolar/TL 6,82 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:31:00 -
Dolar/TL 6,82 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6,8150'den işlem görüyor.

Cuma günü 6,80-6,84 bandında işlem gören dolar/TL, günü de 6,8137 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8150 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 7,5850'den, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 8,4550'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 98 seviyelerinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yaklaşık 2,5 ayın en yükseğini görmesinin ardından 1,1125 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin ve öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini aktararak, öte yandan bugün kamu bankaları tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıklanan kredi destek paketlerinin piyasalara yansımasının da izleneceğini kaydetti.

ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altına kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini bildirdi.

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