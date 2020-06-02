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Ekonomi

Dolar/TL, 6,81 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:21:45 -
Dolar/TL, 6,81 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8110'dan işlem görüyor.

Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5790'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,5380'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1125 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.

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