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Dolar/TL 5,8510 seviyesinden işlem görüyor

27 Ağustos 2019 Salı 10:21
Dolar/TL 5,8510 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8510 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 6,3370 'i gören ve yurt içi piyasaların açılmasıyla düşüşe geçen dolar/TL, 5,7612'ye gerilemesini ardından günü yüzde 0,92 değer kazancıyla 5,8126'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,66 üzerinde 5,8510 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6,5030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,1510'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,11'in hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeks, yüzde 0,06 azalışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerine dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından küresel risk iştahının toparlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 0,1 daralarak beklentiyi karşıladığını ifade eden analistler, Almanya'nın resesyonun eşiğine geldiğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8810 ve 5,9150'nin direnç, 5,7550'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:21
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