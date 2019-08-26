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Dolar/TL, 5,80'in altında dengelendi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:50
Dolar/TL, 5,80'in altında dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, Asya piyasalarında yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 5,80'in altında dengelendi.

Geçen hafta boyunca 5,56 - 5,79 aralığında dalgalı bir işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 5,7629'dan tamamladı.

Çin, cuma günü 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 artıracağını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da bu kararın ardından misillemede bulunarak sosyal medya hesabı üzerinden "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak." paylaşımında bulundu. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, tarafların karşılıklı yeni adımlar atmasıyla yeniden tırmanışa geçti.

Geçen haftanın en önemli gündem maddelerinden olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşmada, gelecek dönemde faiz indirimi konusunda nasıl bir yol izleneceğine dair net bir sinyal vermezken, hazirandan beri kullandığı "genişlemeyi sürdürmeye uygun bir şekilde davranacağız" ifadesini yineledi.

Dolar/TL, Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi olan 6,3370'i görmesinin ardından düşüşe geçerek saat 10.30 itibarıyla 5,80'in altında dengelendi.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6,4538, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,1120'den alıcı buluyor. ABD ve Çin arasında hızla devam eden ticaret savaşının etkisiyle dolar/yuan paritesi 7,1491 ile son 11 yılın en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Avrupa Birliği’nden (AB) bir anlaşmayla ayrılma (Brexit) ihtimalinin güçlendiğini açıklamasının ardından avro/dolar paritesi 1,11'in üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının yükselişe geçtiğini belirterek, yurt dışında Almanya'da IFO İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,85'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:50
  1. Dolar/TL
  2. döviz
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