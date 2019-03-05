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Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,3850 seviyesinde dengelendi

05 Mart 2019 Salı 10:00
Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,3850 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4015'i test etmesi sonrası gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazancıyla 5,3791'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 5,3850'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,1035, sterlin/TL de dünkü kapanışın hemen altında 7,0850'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,10 azalışla 1,1331, dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 96,73 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve Hindistan'ı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı'ndan çıkarmak istediğini açıklamasının ticaret savaşlarının uzunca bir süre daha gündemi meşgul edeceği endişelerine neden olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamaları sonrası TL ve Hindistan rupisi üzerinde bir baskı oluşsa da bunun uzun soluklu olmasının beklenmediğini ifade eden analistler, Türkiye'nin GTS Programı ile yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin direnç, 5,30'un destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:00
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