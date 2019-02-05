Dolar/TL 5,2165 seviyesinde işlem görüyor Güne yatay başlangıç yapan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,2165 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,2165 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,2066-5,2426 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,2175'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kaybıyla 5,2165'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 5,9660'tan, sterlin/TL yüzde 0,02 yükselişle 6,8085'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,03 azalışla 1,1430, dolar endeksi yatay seyirle 95,84 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,25'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.



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