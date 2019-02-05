0553 313 94 23

Dolar/TL 5,2165 seviyesinde işlem görüyor

Güne yatay başlangıç yapan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,2165 seviyesinde dengelendi

05 Şubat 2019 Salı 09:57
Dolar/TL 5,2165 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,2165 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,2066-5,2426 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,2175'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kaybıyla 5,2165'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 5,9660'tan, sterlin/TL yüzde 0,02 yükselişle 6,8085'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,03 azalışla 1,1430, dolar endeksi yatay seyirle 95,84 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,25'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:57
  1. Dolar/TL
  2. döviz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasa güne artı rezervle başladı
    1. Piyasa güne artı rezervle başladı
    2. Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel..
    3. Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    4. Antalya için tam fırtına uyarısı
    5. Borsa, güne yükselişle başladı
    6. Harden'dan Suns'a 44 sayı
    7. Gram altın 220 lira seviyelerinde
    8. Dolar/TL 5,2165 seviyesinde işlem..
    9. CHP'liler Beyoğlu'nda "Kemalist..
    10. Tamer Akkal kimdir? Tamer Akkal AK..
    11. Bursa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu
    12. Elektrik tüketimi ocakta azaldı
    13. İYİ Parti'den istifa etti... Erdoğan..
    14. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    15. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi..
    16. Rusya'dan Japonya şartı:..
    17. Türkiye Uluslararası Tarım ve..
    18. Renault'da şubat ayında sıfır faiz
    19. Milli tenisçiler FED Kupası'nda korta..
    20. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019