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Yaşam Dolarla maaş verecek! Çalıştıracak eleman bulamadı akademi kuruyor
Yaşam

Dolarla maaş verecek! Çalıştıracak eleman bulamadı akademi kuruyor

Yeniakit Publisher
2023-09-19 16:29:00 -
Dolarla maaş verecek! Çalıştıracak eleman bulamadı akademi kuruyor

Çalıştıracak eleman bulamayan dönerci, akademi kurmaya karar verdiğini açıkladı.

Adana’da faaliyet gösteren bir dönerci, yemek sektöründe şubeleşmeye gidince çalıştıracak eleman bulamadı. Eleman bulamayan dönerci, ‘akademi’ kurmaya karar verdi. Kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi beklenen akademide yetişen ustalar, asgari ücretin 2-3 katı maaşla çalışmaya başlayacak.

Adana'da pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için kebap ve dönerciler, uzun süredir asgari ücretin 2-3 katı fiyatına çalıştıracak usta, asgari ücretin en az 1 buçuk katı fiyatına ise çalıştıracak garson, komi ve kurye bulamıyor.

Kentte 2, Fas’ta ve Irak’ta 1’er şubeyle faaliyet gösteren ‘Piton Döner’in sahibi Mehmet İkram Taş ise gelen talepleri değerlendirmek için daha fazla şube açmak istedi. Ancak eleman bulamayan Taş, şube açamadı. Daha sonra eleman sorunu için çözüm arayan Taş, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi içerisinde ‘Piton Döner Akademi’ adı altında 5. şubesini açmaya karar verdi. Burada hem döner ustası yetiştirilecek hem de şube, bölgeye hizmet verecek.

Yetişen ustalar ise ‘Piton Döner’in yeni açılacak yurt içi ve yurt dışı şubelerinde asgari ücretin 2-3 katı ücretle işe başlayacak.

“Döner ustaları burada yetişecek”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mehmet İkram Taş, ilk kez bir dönercinin akademi açtığını söyleyerek, “Sürekli yurt içi ve yurt dışında şube talebi geliyordu. Ancak eleman bulamadığımız için şube açmayı hep erteliyorduk. Sonunda aklımıza bir şube açalım, orada da eleman yetiştirelim fikri geldi. Sanayi Sitesi’nde bir yer tuttuk ve tadilatına başladık. İnşallah 1 ay içerisinde burası faaliyete girecek. Hem şubemiz olacak hem de döner ustaları burada yetişecek” dedi.
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“Dünyada ilk oldu”

Şimdiden çok fazla kayıt aldıklarını söyleyen Taş, “İlk duyuruyu yaptığımız günden bu yana çok fazla kayıt aldık. Sonuçta bu akademiyi bitirenlerin işi hazır olacak. Yurt içi ve yurt dışında çalışma şansları olacak. Yurt dışında çalışanlara dolar üzerinden maaş ödenecek. Dönerciliğin akademisi dünyada ilk oldu” ifadelerini kullandı.

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