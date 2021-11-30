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Ekonomi Dolarla ilgili kritik açıklama: 10-15 gün içinde...
Ekonomi

Dolarla ilgili kritik açıklama: 10-15 gün içinde...

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Dolar kurundaki dalgalanmanın geçici olduğunu 10-15 gün içinde oynaklığın geçeceğini düşündüklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 10:00:00 -
Dolarla ilgili kritik açıklama: 10-15 gün içinde...

Türkiye'de gündem döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış...

Özellikle dolar kurunda yaşanan ani yükseliş birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken gözler bu artışın ne zaman son bulacağına çevrildi.

MÜSİAD Vizyoner'in 2021 Zirvesi'nin tanıtımı için düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da, dolar kuru ile ilgili tahminlerini açıkladı.

12-13 bandındaki dolar kurunun yüksek olduğunu belirten Asmalı, 10-15 gün içinde dolar kurunun düşeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"10-15 gün içinde oynaklık geçecek"

"İş adamları olarak isteğimiz kurda çok ani değişiklikler olmaması. Hem kamu hem de özel sektör borç ödemesi için dolar alınca kur hareketlendi. Bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. 10-15 gün içinde bu oynaklığın geçeceğini düşünüyoruz. Kurla ilgili şu ana kadar kim tahminde bulunduysa hepsi yanıldı. Kur zaten gerçek değerinin üzerinde. Mevcudun üstüne çıkmayacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda olumlu bir tablo bekliyoruz.

 

"Arkadaşlarla ve ekonomistlerle yaptığımız toplantıda kurun yıl sonunda 8.5-9 TL bandında olmasını bekliyorduk. 12-13 TL'ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu gösteriyor"

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