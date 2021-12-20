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Ekonomi Dolarla ilgili flaş iddia: Yarın...
Ekonomi

Dolarla ilgili flaş iddia: Yarın...

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, dolarda yaşanan sert düşüşe yönelik açıklamalarda bulundu. Doların yarın da düşmeye devam edeceğini söyleyen Güngör piyasaya ilişkin beklentilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 22:30:00 -
Dolarla ilgili flaş iddia: Yarın...

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, dolarda yaşanan sert düşüşe yönelik açıklamalar yaptı. Doların yarın da düşmeye devam edeceğini söyleyen Güngör piyasaya ilişkin beklentilerini açıkladı.

Güngör'ün açıklamaları şöyle:

"Erdoğan'ın bugün açıkladığı kararlar, dövize yönelimi durduracaktır. Vatandaşlar elindeki paranın erimesinden şikayetçiydi. Bu nedenle dövize yönelim oluyordu.

Bankadan kredi çekip döviz alan vatandaşlar vardı

Enflasyonla faiz arasındaki fark açılmıştı. Bankadan kredi çekip döviz alan vatandaşlar vardı. Böyle bir hava oluşturulmuştu.

Bu düşüş yarın da devam edecek

Vatandaşlar güvenle ilgili bir şey vardı ve Cumhurbaşkanının açıklaması geldi. Bu düşüş yarın da devam edecek. İşlemler şu an dünya genelinde devam ediyor.

Yarından itibaren vatandaşlar döviz satışına başlayacaktır

Herkes elindeki parayı dövize yatırıyordu. Bu paketle vatandaşın bu algısını kıracaktır. Yarından itibaren vatandaşlar döviz satışına başlayacaktır.

Devlet algıyı kırdı

Devlet dövizin daha fazla çıkartmayacağını gösterdi. Bu algıyı kırdı. 10 liradan 17 liradan alanlar kazanacağını düşünüyordu.

Olumlu gelişmeler bekliyorum

Bankalarda düzenlemeler yapılacak. Kur açısından önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyorum."

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