Dolarizasyona karşı 'altın'

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, altın takı ihracatında hedeflere ulaşabilmek için ‘Altın sektörünün stratejik sektör olarak görülmesi’, ‘dolarizasyona karşı altınla ticaretin kolaylaştırılması’ ve ‘altın takıyı güvenilir bir lüks tasarruf aracı olarak görmek gerektiğini’ söyledi.

Türkiye altın takı sektörünün 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığını dile getiren Kamar, şunları söyledi:

“Geçen sene gerçekleştirilen toplam ihracatın içindeki en büyük payı yüzde 28’lik dilim ve 1 milyar 234 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri aldı. 2019 yılı hedefi 6 milyar dolar ihracat gerçekleştirebilmek. Bunun için de faaliyet gösterdiğimiz bölgede fil gibi hantal bir yapıya değil, arı gibi hareketli bir yapıya sahip olmak istiyoruz. Dolayısıyla her sene ihracat hacmini artıran ve yeni pazarlara yelken açan altın takı sektörümüz, ekonomik açıdan stratejik bir sektör olarak kabul edilmeli” şeklinde konuştu.

“Ayrıcalık istemiyoruz”

Mustafa Kamar, hedeflere ulaşabilmek için üçüncü adımın altın takıyı güvenilir bir lüks tasarruf aracı olarak görmekten geçtiğini belirterek; “Altın takı, lüks bir tüketim aracı olarak görülüyor ancak bu algı doğru değil” dedi.

Türkiye’nin altın takıda ihracat hedefine ulaşabilmesi için üç yol açıklayan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, vergisel düzenleme ya da herhangi bir ayrıcalık istemediklerini, uluslararası ticaretin kolaylaşması ve artması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Mustafa Kamar, “Dış pazarda rekabet edebilmenin yolu, iç pazarda güçlü olmaktan geçiyor. Dolayısıyla iç pazarda güçlenebilmek için kredi kartına taksit uygulaması geri getirilmeli. Taksitlerin kaldırılması, sektörün hem çalışanlarını hem de müşterilerini zor durumda bıraktı. Çünkü taksitin diğer sektörlerde olup altın takıda olamaması, haksız bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu durum, iç pazar hacminin düşmesine sebep oluyor” dedi.

Paranın yeni adresi

Günümüzde dolarizasyon tehdidine karşı altınla ticaretin kolaylaştırılması ve desteklenmesi gerektiğini belirten Mustafa Kamar, şunları söyledi:

“Özellikle Rusya, Hindistan, Meksika, Çin, İran, Venezüella, Türk Cumhuriyetleri vb. ülkelerde dolarizasyondan kurtulmak amacıyla ya kendi paralarıyla ya da altınla ticaret yapılıyor. Bu ticaret sayesinde altınla serbest dolaşım sağlanıyor. Altınla ticaretin en büyük örneği, Dubai... Ülkemiz, altın takıda ciddi bir üretim hacmine sahip olmasına karşın üretimi bile olmayan Dubai’nin ihracatı, Türkiye’nin birkaç katı kadardır. Çünkü Dubai’de ticarette para yerine altının da kullanımına kolaylık sağlanıyor.”