Doların düşüşü etkisini gösterdi! Otomobilde indirim furyası başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra düşüşe geçen döviz kurları otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Dolar kurunun 18 TL'yi euronun 20,33'ü gördüğü sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zirvedeki kurlar bir anda düşüşe geçti. Gece saatlerinde başlayan düşüş günün ilk işlemleriyle birlikte yeniden hız kazandı ve dolar 12'nin altını kadar indi.

Fiyatlarda düşüş başladı

Dolardaki her yükselişte zam yapan otomobil markaları sert düşüş sonrası fiyat güncellemelerine başladı.

Sabah saatlerinden itibaren fiyat güncellemesi yapma kararı alan Renault ve Dacia, web sitelerini kapatarak değişim için harekete geçti.

Hemen ardından ise BMW, Land Rover, Mini Cooper ve Hyundai de güncelleme yapan firmalar arasına eklendi.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci sosyal medyadan Citroen, Opel ve Peugeot bugün itibarıyla tüm modellerinde fiyatları ortalama %10-11 arasında indirdiğini duyurdu.