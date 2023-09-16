‘Doları olanlara üzülüyorum’ diyen ekonomist herkesi şok etti! Doları bozdurup bundan alın

Dolar yatırımcılarına kritik uyarı geldi. Finansal analizleriyle ünlü olan isim önümüzdeki ay ve haftaya dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Özellikle doları olanları bozdurup Euro’yu almaları yönünde işaret eden İslam Memiş, şu açıklamayı yaptı:

"Dolar TL kuru 26.98 lirada. Güçlü duruşunu koruyor. Uluslararası piyasalarda da güçlü. Yükseliş trendi devam edecek. 29.90 yıl sonu öngörüm. Elinde dolar bulunduran var. Dolar alıp bankada bulunduranlar var. Dolardan medet umanlar var, üzülüyorum. Onlara söyleyecek çok da bir şeyim yok. Parite üzerinden euro'ya geçmek fırsat, sterline geçmek için bir fırsat ama ne yazık ki benim dolarım var bekleyeyim mi diye sorular gelmeye devam ediyor.

Euro TL kuru 28.81 seviyesinde. Yıl sonunda yukarı yönlü hareketlerle 30 liradan kapanış yapacağımızı tahmin ediyorum."

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