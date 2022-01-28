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Ekonomi 'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek' demişti! Necmettin Batırel'den 10 milyar dolar itirafı
Ekonomi

'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek' demişti! Necmettin Batırel'den 10 milyar dolar itirafı

Ekonomist Necmettin Batırel, katıldığı bir canlı yayında "10 milyar doları şak satarım' sözlerim o an biraz abartılı olmuş" ifadelerini kullandı

Yeniakit Publisher
2022-01-28 15:31:00 - 2022-01-28 15:45:46
'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek' demişti! Necmettin Batırel'den 10 milyar dolar itirafı

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Ekonomist Necmettin Batırel oldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kendisine yönelttiği, "'Merkez Bankası şakkadanak 10 milyar dolar bozdursun, çil yavrusu gibi dağılsın' sözünü söylediğiniz için pişman mısınız?" sorusuna yanıt veren Batırel, "Şakkadanak değil şak dedim. Bu benim için gurur verici bir tablo. 2016 yılıydı, spekülatif bir döviz kuru artışı vardı. Danışıklı dövüştü tamamen. Ben de TCMB yerinde olsam müdahale ederim." diye konuştu.

Rakamları bilerek abartılı söylediğini ifade eden Batırel, "Ne kadar kararlı olmasını vurgulamak için söyledim. 'Bir 10 daha satarım geçmezse bir 10 daha' dedim. TCMB'nin karşı tarafa böyle bir rakamla ortaya çıkmasını önermiştim. O an için biraz abartılı oldu. Bir daha bu kurları bulamayız demiştim. 3.60'dan 3.30'a kadar düşmüştü." dedi.

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