'Doları 18 TL'den aldım 12 TL'den bozdurdum'
Dolar kurunda dün akşam saatlerinden itibaren başlayan büyük düşüş vatandaşların döviz bürolarına akın etmesine neden oldu. Döviz bürosunda 18 TL'den dolar aldığını 12 TL'den de bozdurduğunu söyleyen bir vatandaş zarar etmesine rağmen kurdaki düşüşün faydalı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kurlarındaki yükselişe yönelik tedbir açıklamaları piyasaları ters yöne çevirdi.
Türk Lirası mevduatına kur kalkanı gelmesiyle dolar sert bir düşüşe geçti.
Gelişmelerin ardından vatandaşlar döviz bürolarına akın etti.
18 liralardan aldığı doları bozdurmaya gelen batandaşlardan biri güncel ekonomik durumu değerlendirdi.
"Zarar etsem de güzel oldu"
Elindeki doları 12 liradan bozdurduğunu belirten adam, "Zarar etsem de güzel oldu. Bana göre düşmesi gerekiyordu, iyi oldu. Kaybetsem de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.