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Dolardaki gelgit ihracatçıyı geriyor

Dolar kurunda ibrenin 5,80 seviyelerini göstermesiyle ihracatçının pusulası şaştı. 1 haftada yaşanan 30 kuruşluk oynama karşısında ne yapacağını kestiremeyen KOBİ kökenli ihracatçılar, döviz piyasasında suların durulmasını bekliyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:50
Dolardaki gelgit ihracatçıyı geriyor

 Buğra Kardan 

Doların inişli çıkışlı eğilimi ihracatçı firmaları da şaşırtıyor.  Ağustos ayının başında 5,50 lira olan dolar/TL kurunun bir haftada 5,80 liraya çıkmasına anlam veremeyen bu firmaların arzusu döviz piyasasının bir an önce dengeye oturması, istikrar kazanması.

Şirketlere kritik uyarı

Yeni bölgelere açılan, ürünlerine müşteri arayan ve ihracatla hayata tutunmaya çalışan irili ufaklı şirketler, kur ataklarının devam etmesinden korkuyor. Şirketlerin bu korkudan kurtulmak için sabit kur uygulamasına geçmeleri ya da risklere karşı kendilerini teminat altına almaları gerektiğinin altını çizen AA Finans Analisti İslam Memiş, “Bu ortamda ihtiyatlı olmakta, ilave tedbirlere başvurmakta fayda var” uyarısında bulundu. Dolar kurundaki dalgalanmaların süreceğini aktaran Memiş, şöyle konuştu:

Maalesef biz bu durumdan daha fazla etkileneceğiz. Çünkü jeopolitik gerginlikler devam ediyor. Yanı başımızda bulunan ülkeler büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadele de ortada. Öbür taraftan Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızı baltalama gayretine giren çevreler söz konusu. Dolayısıyla tüm siyasi ve ekonomik gelişmeler dolarda dalgalanmanın süreceğini hatta 2020’ye sarkacağını gösteriyor.

Doların 5,40-5,50’ye düşeceğini tahmin eden ekonomistleri iyimser bulan Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bana göre kur 5,60’ın altına inmez. İnerse de kalıcı olarak o bölgede durmaz. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ardından Avrupa’ya da ticaret savaşı başlatacak. Buna bağlı olarak Euro’da gerilemeler görülebilir. Avrupa’da durgunluk artar. Durgunluk bizim aleyhimize olur. Malum en büyük ticaret ortağımız Avrupa ülkeleri. Trump savaş açar açmaz dolar 6-6,60 seviyelerine yükselebilir. Borsa İstanbul’da (BİST) sert satışlar gelebilir. İnşallah böyle bir süreç yaşanmaz ama 2019 gibi 2020’de belirsizliklerle geçecek.

FED-Trump kavgası kızışıyor

Dolarda Trump etkisinin devam ettiğini anlatan Memiş, “Bu şahıs söylemleri, attığı tweetler ve başlattığı ticaret savaşlarıyla piyasaları olumsuz etkiliyor. Son söylemlerini ve ‘Çok güçlü bir dolarımız var ama çok zayıf bir Fed’imiz var’, ‘Sorun şu ki büyük düşmanımız Powell mı yoksa Çin mi’ sözlerini de böyle okumak gerekiyor. Trump, esasında doların yükselmesine değil de düşmesini arzu ediyor. Ama ne yazık ki yaptığı açıklamalarla bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde doların değerine değer katıyor” yorumunda bulundu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:50
  1. ihracatçı firmalar
  2. dolar/TL kuru
  3. döviz piyasası
  4. AA Finans Analisti İslam Memiş
  5. Dolar kuru
  6. Doğu Akdeniz
  7. ABD Başkanı Donald Trump
  8. Borsa İstanbul (BİST)

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