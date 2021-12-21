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Ekonomi Dolardaki düşüşün ardından Prof. Dr. Mustafa Karataş'tan o soruya dikkat çeken cevap: Paranın bir ahlakı olmalı
Ekonomi

Dolardaki düşüşün ardından Prof. Dr. Mustafa Karataş'tan o soruya dikkat çeken cevap: Paranın bir ahlakı olmalı

Prof. Dr. Mustafa Karataş, 'Dolar kurundaki düşüş pazara yansıyacak mı?' sorusunu Medine Pazarı'ndan örnekler vererek cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:14:00 - 2021-12-21 11:14:30
Dolardaki düşüşün ardından Prof. Dr. Mustafa Karataş'tan o soruya dikkat çeken cevap: Paranın bir ahlakı olmalı

Ülke Tv'de ekranlara gelen Güncel Konular programında konuşan Prof. Dr. Mustafa Karataş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mustafa Karataş, 'Dolar kurundaki düşüş pazara yansıyacak mı?' sorusuna cevap verdi.

Karataş, "Medine Pazarında Yahudiler de vardı. Peygamber Efendimiz ve İslam’ın ana ilkesinde Medine Pazarı denetleniyordu. Tüccar kavramını ilk kez Peygamber Efendimiz koyuyor. Ek olarak aldatmaya yönelik satışları da ortadan kaldırıyor. Kuralları koyup denetlemek devletin vazifesidir. Paranın bir ahlakı olmalı. Peygamber Efendimiz döneminde başka dinin parası da kullanılmıştır. Pazara gelen malı yolda karşılayıp fiyatını arttırmak yanlıştır. Medine Pazarında almamız gerek dersler var. Mal ve sermaye İslam’da kıymetlidir. Para bir vesiledir. Pazarlarımızda denetim, ahlaklı ve aldatma olmadan süreç devam etmelidir. Kovid çıkacağını kim biliyordu? Bir kıtlık dönemi oluştu. İnsanoğlu hepsini görecek. Esas olan tüccar da alıcı da hileye başvurmamalıdır. Tüccar bu konuda yemin etmelidir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

istanbul

YANLIŞ, MUSATAFA HOCA; İNSANIN AHLAKI OLMALI BİR TANENİZ ÇIKIP BU TOPLUM AHLAKSIZ VE AHLAK SORUNUMUZ VAR DEMEDİNİZ SADECE KOLTUK VE PARA SEVDANIZDAN ! UTANMADAN ÇIKIP SADECE PARANIN AHLAKI OLMALI DİYORSAN SENDE ZATEN SENDE AHLAKSIZSIN DEMEKTİR.
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Kankii

Kankii faiz arttirdi hukumet? Hani nas mas noldu?? Kankiiiii bu bir faiz artimidir. Noldu kankilerrr nasssssss
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