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Dolardaki düşüşün ardından çeyrek altın çakıldı

Dolardaki düşüsün ardından altın resmen çakıldı. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

14 Ağustos 2018 Salı 22:28
Dolardaki düşüşün ardından çeyrek altın çakıldı

Altın fiyatları haftanın başında yakaldığı yükseliş seyrini, 14 Ağustos Salı günü aşağı yönlü seyre geçti.

Özellikle Dolar - TL kurundaki hissedilir düşüş altın fiyatlarını da etkiledi. Geçtiğimiz hafta 250 liranın üzerini est eden gram altın fiyatı 244 liranın atına geriledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Peki; bugün yani 14 Ağustos Salı günü altın fiyatları ne kadar, kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

242,55 TL
243,63 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

388,08 TL
398,33 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

1.600,00 TL
1.623,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

773,73 TL
796,67 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

1.552,31 TL
1.588,46 TL

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.600,82 TL
1.646,93 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

138,25 TL
138,87 TL

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

177,06 TL
177,85 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

221,20 TL
222,19 TL

Kaynak: HABERTÜRK

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 22:28
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