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Ekonomi Dolardaki düşüş dün de sürdü
Ekonomi

Dolardaki düşüş dün de sürdü

Dolar kuru, dün 7,1228 ile 6 Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 20:45:00 -
Dolardaki düşüş dün de sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomide yeni dönem” açıklamalarıyla başlayan, devamında ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor. Önceki gün 7,1562 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 7,1894’ten tamamladı.

6 ayın en düşük seviyesi

Dolar/TL, önceki günkü düşüşünü dün de sürdürerek 7,1228 ile 6 Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, sabah saatlerinde bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 7,1290’dan işlem gördü. Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 8,6090’dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kaybıyla 9,7580’den satıldı. Dolar endeksi yatay bir seyirle 90,9, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,2070 seviyesinde dengelendi.

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